Часть осужденных препятствует работе комиссии ФСИН в колониях Саратовской области

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Часть осужденных, содержащихся в колониях Саратовской области, препятствует работе комиссии ФСИН, устраивает провокации и нападения. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных", - говорится в сообщении.

В ходе обысков сотрудники изымают большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства. "Наиболее тяжелая обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где содержатся рецидивисты, приговоренные судом к отбыванию наказания в колонии особого режима. Только за последнее время там изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков кустарного производства, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы", - сообщили во ФСИН.

Некоторые осужденные организуют различные провокации. Так, в ночь на 14 ноября они выгнали из помещений отрядов на улицу со спальными принадлежностями осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность. "В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности. В то же время в штрафном изоляторе, в помещениях камерного типа, где содержатся злостные нарушители порядка отбывания наказания, была предпринята попытка дезорганизации деятельности учреждения", - сообщили во ФСИН. Один из осужденных в помещении камерного типа ИК-7 во время проверки напал на члена проверяющей комиссии ФСИН России, нанеся ему несколько ударов. За неделю до этого в исправительной колонии № 2 осужденный к 19 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство также напал на сотрудника колонии.

В ведомстве отметили, что обстановка в колониях Саратовской области обострилась из-за серьезных просчетов в работе предыдущим руководством регионального управления ФСИН, которое ослабило контроль за состоянием режима в подведомственных учреждениях. "В результате в колониях за 9 месяцев 2021 года совершено 34 преступления, 11 раз осужденные нападали на сотрудников учреждений", - пояснили в ведомстве, отметив, что ситуация в колониях в Саратовской области по-прежнему находится на контроле руководства ФСИН России. "Несмотря на противодействие части осужденных, учреждения работают в штатном режиме", - сообщили во ФСИН.