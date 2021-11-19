{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и автомобиль "Урал"

Пострадал машинист локомотива

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Машинист локомотива пострадал в ДТП на железнодорожном переезде на станции Гонжа Магдагачинского района Амурской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"Сегодня около 14:00 (08:00 мск) на железнодорожном переезде станции Гонжа Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Урал" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. По предварительной информации, есть один пострадавший - машинист локомотива", - сказали ТАСС в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Теги
РоссияАмурская область
Кинологи подключились к поискам пропавшего под Судаком ребенка
К розыску также присоединились волонтеры и местные жители
Читать полностью