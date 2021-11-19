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На Ставрополье задержали мужчину, который ранил ножом трех человек в центре Москвы

Следствие просит суд заключить его под стражу

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который в ходе конфликта у бара в центре Москвы ранил ножом трех человек, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 13 ноября в увеселительном заведении, расположенном по улице Неглинная в городе Москве, в компании мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил трем своим знакомым 1996, 1997 и 1980 годов рождения ножевые ранения, после чего скрылся. 36-летний подозреваемый задержан на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Сегодня следствие будет просить суд заключить его под стражу. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

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