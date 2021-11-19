Защита экс-главы компании-собственника "Зимней вишни" Богдановой обжаловала приговор

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Защита бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината (основной владелец ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове) Юлии Богдановой, которую суд приговорил к 14 годам колонии по уголовному делу о пожаре, обжаловала приговор. Об этом ТАСС в пятницу сообщил ее адвокат Эдгар Тербалян.

"Да", - сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, поданы ли документы на обжалование приговора в отношении его подзащитной.

Ранее Заводский районный суд Кемерова назначил Богдановой самый строгий приговор среди всех фигурантов первого уголовного дела о пожаре. Она признана виновной в нарушении требований пожарной безопасности и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, которые повлекли гибель людей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года. Защита Богдановой в прениях просила оправдать ее, поскольку, по мнению адвокатов, не была доказана причастность к совершению преступлений, в которых она обвиняется.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в мае 2019 года, спустя два года в процессе начались прения сторон, в конце сентября текущего года судья начал оглашение приговора. Также осуждены гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, она приговорена к 13,5 года колонии, технический директор собственника ТРЦ Георгий Соболев - к 11 годам колонии.

Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин приговорен к восьми годам лишения свободы, директор компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин получили наказание в виде 6,5 и 5,5 года лишения свободы соответственно. Пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, признанные виновными в халатности, приговорены к шести и пяти годам колонии общего режима. Адвокаты большинства фигурантов заявили о намерении обжаловать приговор суда.