В Волгограде арестовали подозреваемого в осквернении памятника жертвам холокоста

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в вандализме мужчина, который осквернил в Волгограде памятник жертвам холокоста, арестован. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

"Судом Дзержинского района удовлетворено ходатайство следователя отдела полиции № 3 управления МВД России по Волгограду об аресте на период проведения следствия подозреваемого в вандализме", - сказали в пресс-службе, добавив, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Памятник жертвам холокоста, открытый 9 ноября в центре Волгограда на месте массового расстрела евреев, осквернили надписями спустя два дня после открытия. Позже личность подозреваемого была установлена, им оказался 23-летний ранее судимый за разбой, покушение на кражу и умышленное повреждение автомобиля местный житель. Сообщается, что в квартире задержанного обнаружены атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ.

Первый в Волгограде памятник жертвам холокоста был открыт в день годовщины "Хрустальной ночи" - волны еврейских погромов, прокатившейся по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины.