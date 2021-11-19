Одна из студенток, отравившаяся метанолом в Казани, умерла в больнице

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Одна из девушек, отравившихся метанолом в Казани, умерла в больнице города. Ее состояние было крайне тяжелым, она находилась в коме с 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"К сожалению, одну пациентку спасти не удалось, несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей", - сообщили в минздраве региона.

По данным медиков, во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола". Трое из них находятся в реанимационном отделении, одна из девушек была в коме.

На сегодняшний день большинство из поступивших в стабильном состоянии. Позже в больницы обратились еще двое человек в Москве и в Республике Башкортостан, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 15 человек.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

СК возбудил уголовное дело. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.