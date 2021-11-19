Причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стала неосторожность при курении

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Неосторожность во время курения привела к пожару, в котором пострадала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Установлена причина пожара - это неосторожное обращение с огнем при курении", - сказал собеседник агентства. Ранее агентству сообщали, что эта именно причина является наиболее вероятной.

Пожар в доме 14 на Ратной улице в Москве произошел вечером в четверг. Площадь возгорания составила 10 кв. м, в 22:51 оно было потушено. Из дома были спасены пять человек, двое из них, включая Хлебникову, пострадали. Как сообщил источник, когда артистку обнаружили, она уже была без сознания. Хлебниковой диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Она находится в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на ИВЛ, состояние оценивается как тяжелое.