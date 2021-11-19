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При пожаре на юго-западе Москвы, кроме Хлебниковой, пострадал еще один человек

Троих спасли, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Еще один человек пострадал при пожаре на юго-западе Москвы, после которого с ожогами была госпитализирована певица Марина Хлебникова. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия - это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших - мужчину и женщину", - сообщили в департаменте. Также были спасены еще трое.

Ранее в МЧС России ТАСС сообщали, что накануне вечером в доме 14 по Ратной улице произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 кв. метров, в 22:51 оно было потушено. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. У нее диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского агентству добавили, что Хлебникова находится в реанимации ожогового центра, подключена к ИВЛ, ее состояние оценивается как тяжелое.

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