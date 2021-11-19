В Пскове задержали избившего водителя скорой помощи

ПСКОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя города Пскова, избившего водителя скорой помощи за то, что бригада врачей, по его мнению, ехала на вызов очень долго. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

"В Пскове мужчине предъявлено обвинение за избиение водителя скорой медицинской помощи. Следственными органами СК РФ по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений"). Следователи задержали предполагаемого злоумышленника в процессуальном порядке и предъявили ему обвинение", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. "Возле торгового комплекса в Пскове учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков", - говорится в сообщении.