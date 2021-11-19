В Иркутске осудили семерых участников банды, занимавшихся похищениями и вымогательством

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к различным срокам лишения свободы семерых участников преступной группы, которая квалифицировалась на похищениях людей и вымогательствах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Сегодня приговором суда семеро подсудимых признаны виновными. С учетом мнения государственного обвинения организатору банды назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, остальным фигурантам от четырех лет четырех месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого участники преступного сообщества признаны виновными в совершении более десяти эпизодов преступлений. В том числе это создание банды, участие в ней, вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконные хранение и ношение оружия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в 2016-2017 годах члены банды совершили четыре нападения на граждан. Они насильно усаживали потерпевших в свои автомобили, увозили в безлюдные места, угрожая, требовали передачи денег в размере от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. В декабре 2016 года участники банды избили и несколько раз выстрелили в мужчину, который высказывался оскорбительно о лидере группировки. В апреле 2017 года похитили и вывезли на пустырь троих потерпевших, которых избили, так как подозревали в поджоге торгового павильона, принадлежащего одному из подсудимых.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, пострадавшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, своевременно не обращались в правоохранительные органы. Преступная деятельность была пресечена в мае 2017 года. Трое участников банды были осуждены ранее, двое находятся в федеральном розыске. В отношении одного из членов группировки, уехавшего из России, уголовное дело рассматривается в Республике Азербайджан. В отношении еще одного обвиняемого дело находится в суде.