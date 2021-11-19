Суд в Кирове назначил наказание ранее осужденной за избиение сотрудника СИЗО

КИРОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы женщину, ударившую по лицу сотрудника СИЗО, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей"). Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 33-летняя женщина, находясь на территории СИЗО-2 УФСИН России по городу Кирову, нанесла сотруднику учреждения удары кулаком и ладонью в область лица. Новое наказание частично будет присоединено к наказанию, которое в настоящее время женщина отбывает за убийство.