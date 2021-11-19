Подозреваемый напал на следователя с ножницами во время допроса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в хищении из магазинов, ранее судимый житель Екатеринбурга напал с ножницами на следователя в ходе допроса. Пострадавшего отвезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел 8 ноября, когда местный житель, подозреваемый в серии хищений из магазинов и долгое время находившийся в федеральном розыске, напал на сотрудника следственного подразделения.

"Это произошло в ходе допроса по уголовному делу. Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю <…> [он был] задержан оперативными работниками на месте происшествия", - сказал Горелых.

Он уточнил, что следователя отвозили в больницу, чтобы продезинфицировать и зашить раны, но госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области уточнили, что нападавшему предъявлено обвинение в преступлении по ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование"). "В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили там.