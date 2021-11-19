На острове Пальма произошло самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан. Об этом сообщил в Twitter Национальный географический институт страны.

По его информации, землетрясение было зафиксировано в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 36 км. Оно стало самым сильным с начала извержения два месяца назад. О пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

В последнее время на острове заметно усилилась сейсмологическая активность.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек.