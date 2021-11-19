Девушка, сбившая детей на пешеходном переходе в Москве, обжаловала свой приговор

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жительница Москвы Валерия Башкирова, осужденная на пять лет колонии за ДТП на пешеходном переходе, в результате которого погибли двое детей, обжаловала свой приговор. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"В ходе беседы с ней в изоляторе она заявила следующее: "К приговору, который вынес суд, я была примерно готова. И если бы прокурор не стал его обжаловать, то и мы бы не стали", - сказал Мельников.

15 ноября Солнцевский суд Москвы приговорил Башкирову к 5 годам колонии-поселения и частично удовлетворил иски потерпевших, постановив взыскать с нее 4 млн рублей. Девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Однако столичная прокуратура подала апелляцию на приговор. Надзорное ведомство требует назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле "Мазда" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка были диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.