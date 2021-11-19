В Башкирии зафиксировали второй за год случай вспышки птичьего гриппа

УФА, 19 ноября. /ТАСС/. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Благоварском районе Башкирии. Там произошел массовый падеж гусей и уток. Вероятной причиной возникновения вируса является синантропная птица - воробьи, голуби и вороны, сообщила пресс-служба управления ветеринарии по региону в пятницу.

Это уже вторая вспышка птичьего гриппа в регионе за год. Впервые очаг заболевания был обнаружен в октябре на территории фермерского хозяйства "Алтын-Каз" в Туймазинском районе.

"В Благоварскую районную ветеринарную станцию поступила информация о массовом падеже птиц. Для установления диагноза отобранный патологический материал был доставлен в Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию, где был установлен вирус гриппа А, продолжаются исследования на определение типа вируса", - говорится в сообщении.

Проведено экстренное заседание чрезвычайной межведомственной комиссии в связи с возникновением очага гриппа птиц, разработан план мероприятий по их ликвидации и предотвращению распространения возбудителя. "Владельцам птицепоголовья рекомендуется принять меры по предотвращению дальнейшего распространения гриппа птиц. Как уже неоднократно было рекомендовано, в первую очередь, необходимо закрыть всю птицу и содержать ее в безвыгульном режиме, чтобы исключить контакт с дикими птицами", - добавили в пресс-службе.