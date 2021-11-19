Уголовное дело возбудили по факту халатности и превышения полномочий в саратовской колонии

ТАСС, 19 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ИК-7 УФСИН по Саратовской области по факту халатности и превышения полномочий, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственным отделом по Заводскому району Саратова следственного управления СК РФ по Саратовской области по факту противоправных действий должностных лиц ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным следователей, на территории колонии в Красноармейском районе из-за отсутствия контроля и надзора со стороны администрации осуществлялось культивирование кустов наркосодержащих растений, хранились наркотики растительного происхождения и спиртосодержащая жидкость. Кроме того, у заключенных были мобильные телефоны, гарнитуры к ним и другие бытовые предметы, которые запрещены для использования осужденными.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, отметили в пресс-службе СК.

Ранее во ФСИН России сообщали, часть осужденных в Саратовской области препятствует работе комиссии ФСИН, устраивая провокации и нападения. При этом наиболее тяжелая обстановка сложилась в ИК-7, где содержатся рецидивисты и действует особый режим.