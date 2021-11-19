В России несовершеннолетние совершили на 16% меньше преступлений в 2021 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними россиянами за первые девять месяцев текущего года, снизилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в презентации заместителя министра просвещения Дениса Грибова, представленной на пленарном заседании III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства в пятницу.

"За девять месяцев 2021 года снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2018 по 2020 годы на 13,3% сократилось количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних", - указано в презентации.

По словам Грибова, в соответствии с поручением координационного совета Десятилетия детства внесены изменения в Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и утвержден межведомственный план мероприятий на 2021-2025 годы по ее реализации.

"Прорабатываются дополнительные мероприятия по совершенствованию работы системы профилактики, несмотря на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними", - заключил он.

29 мая 2017 года президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ 2018-2027 годов Десятилетием детства. Проводимые в его рамках мероприятия стали продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей и направлены на совершенствование госполитики в сфере защиты детства.