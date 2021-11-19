Суд оставил под домашним арестом мэра Томска, обвиняемого в превышении полномочий

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Томска оставил под домашним арестом обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна, отклонив ходатайство защиты о смягчении меры пресечения, сообщает корреспондентт ТАСС из зала суда.

В марте Советский районный суд Томска отпустил Кляйна из СИЗО под домашний арест на полгода после перенесенной в феврале операции по удалению опухоли почки и надпочечника. В апреле градоначальник перенес вторую операцию - на щитовидной железе. Бывший глава города находится дома по месту прописки. В августе мера пресечения была продлена до 26 ноября.

"Суд постановил продлить меру пресечения подсудимому Кляйну в виде домашнего ареста на три месяца", - озвучил решение судья.

Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения, ссылаясь на заключения врачей, которые рекомендовали Кляйну ежедневные прогулки. Прокуратура ходатайствовала на продлении домашнего ареста на три месяца с запретом на прогулки и общение с родственниками, чтобы он не мог повлиять на свидетелей и скрыться от суда.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.