СК возбудил дело по факту исчезновения школьника в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 12-летнего школьника из села Грушевка Судакского района, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя села Грушевка Судакского района. Предварительно установлено, что вечером 18 ноября мальчик ушел гулять в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся. Сотрудниками Главного следственного управления были незамедлительно организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Росгвардии, отряда "Крым-Спас", представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым", - говорится в сообщении.

Для поисков сформированы 14 групп. Отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, автомобильные трассы, расположенные вокруг поселения лестные и степные массивы, сигналы о возможном местонахождении несовершеннолетнего.

В рамках уголовного дела изучается обстановка в приемной семье, где проживает и воспитывается мальчик, процедура передачи его из других семей. Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов.

Как сообщила журналистам старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, прокурор Крыма Олег Камшилов взял под личный контроль ход и результаты поиска ребенка.