СК возбудил уголовное дело после нападения осужденного на инспекторов саратовской колонии

ТАСС, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия заключенным в отношении двух инспекторов ИК-2 в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 32-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратовской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенные в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ЧП произошло 2 ноября утром в исправительной колонии №2, расположенной в Энгельсе. Во время проведения технического осмотра камеры 32-летний осужденный, находясь в коридоре, применил насилие в отношении двух инспекторов исправительного учреждения, нанеся им руками удары по рукам, а также отталкивая их руками и плечом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности, сообщили в пресс-службе СК. Действия осужденного были пресечены сотрудниками колонии. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также выявляют причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее во ФСИН России сообщили, что часть осужденных в Саратовской области препятствует работе комиссии ФСИН, устраивая провокации и нападения. Так, в ИК-7 один из осужденных также напал на члена проверяющей комиссии ФСИН и несколько раз ударил его. Кроме того, у осужденных были обнаружены алкоголь, мобильные телефоны, ножи, наркотики и другие предметы, которыми запрещено пользоваться заключенным. По факту происшествий в отношении должностных лиц ИК-7 также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").