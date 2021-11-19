В Испании акция протеста металлургов переросла в столкновения с полицией

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Столкновения произошли в пятницу между участниками акции протеста в испанской провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) и полицейскими. Об этом сообщила газета La Voz de Cadiz.

Испанские металлурги начали во вторник бессрочную забастовку. С тех пор они ежедневно устраивали демонстрации, в ходе которых поджигали шины и сооружали баррикады. В пятницу группа участников акции протеста попыталась перекрыть движение по мосту, в результате полицейским пришлось применить силу.

Манифестации проходят в разных населенных пунктах провинции Кадис. За время проведения митингов сообщалось о нескольких задержанных. Пока представителям профсоюзов металлургов и работодателям не удается прийти к соглашению, чтобы положить конец забастовке.

Одним из ключевых требований металлургов является повышение заработной платы.