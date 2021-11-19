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Дело Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова сообщил, что его подзащитному вновь предложили сделку со следствием

Иван Павлов не уточнил, какая реакция была у советника главы Роскосмоса на это предложение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ФСБ вновь предложила обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову заключить сделку со следствием. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

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"Несколько дней назад в камеру к Ивану Сафронову приходил следователь, рассказывал о судьбе Сергея Михайлова и Руслана Стоянова (было такое громкое дело о госизмене несколько лет назад) и снова предлагал сделку со следствием", - сказал Павлов. Он не уточнил, какая реакция была у его подзащитного на это предложение.

Второй адвокат Сафронова Дмитрий Талантов отметил в беседе с ТАСС, что пока не знает о возможном предложении следователя ФСБ о новой сделке. "Если такое предложение и было озвучено, то юридически это можно сделать только через возобновление расследования дела Сафронова. Сейчас оно завершено, стороны, в том числе и я, знакомятся с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ", - сказал Талантов.

Летом защитники обвиняемого заявили, что Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не будет давать показания, которые могли бы навредить ему.

Бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов и экс-сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Они обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Другой фигурант дела - экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев - заключил сделку со следствием и был приговорен к шести годам колонии строгого режима.

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