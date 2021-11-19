В Москве задержали более десятка мигрантов после флешмоба на машинах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более десятка мигрантов доставлены в полицию после флешмоба на машинах, в том числе такси, на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Европолис" в Ростокино собрались порядка 30 машин, в основном такси, которые устроили там флешмоб. Они катались по улицам, выкрикивали речевки и снимали видео. Прибывшие на место полицейские выявили и доставили в отдел полиции более десятка иностранных граждан", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди них организатор флешмоба, видеоблогер Эмил Бекиев.

По данным источника, у участников акции были национальные флаги Киргизии и флаги политической партии "Бутун Кыргызстан". "В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности доставленных в полицию за нарушение проведения публичных акций, проверяется законность пребывания мигрантов в России", - отметил он. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают остальных участников флешмоба.

"Бутун Кыргызстан" - это политическая партия Киргизии, которая была основана в 2006 году. Представители партии будут принимать участие в предстоящих парламентских выборах. Блогер Эмил Бекиев имеет 2,46 тыс. подписчиков на YouTube.