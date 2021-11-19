Прокуратура внесла представление директору курганской компании за сжигание медотходов

ТАСС, 19 ноября. Прокуратура выяснила, что незаконную деятельность по утилизации медицинских отходов разных классов опасности по улице Омской в Кургане вела ООО "Новая экологическая компания" - ее директору внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства, а в отношении компании и ее исполнительного директора возбудили дела об административных правонарушениях, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ведомства.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по информации о сжигании медицинских отходов на улице Омской в Кургане, <…> установлен ангар, в котором происходило хранение и сжигание медицинских отходов разных классов опасности. Деятельность по утилизации медицинских отходов в указанном ангаре осуществляет ООО "Новая экологическая компания". <…> В отношении ООО "Новая экологическая компания" и исполнительного директора общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, материалы направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Курганской области", - говорится в сообщении.

В адрес директора ООО "Новая экологическая компания" прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, рассмотрение которого находится на контроле ведомства. Отмечается, что объект не поставили на учет, как негативно влияющий на окружающую среду. Также на момент проверки здесь отсутствовали необходимые документы, позволяющие осуществлять подобную деятельность. "Более того, в соответствии с действующим законодательством к условиям хранения медицинских отходов соответствующего вида предъявляются определенные требования. Однако обществом допущены существенные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - добавили в ведомстве.

По информации прокуратуры, ранее компания передавала отходы на утилизацию в ООО "ЦУМО", деятельность которого по решению суда приостановили на 90 суток, а сейчас она прекращена.

Жители микрорайона Рябково периодически жаловались на запах гари и дым ночью и рано утром, предполагая, что он может быть связан с незаконным сжиганием отходов. Ведомство сообщило об обнаружении склада на улице Омской и начале проверки. По данным пресс-службы следственного управления СК России по региону, следственная группа при выезде на место несанкционированного склада обнаружила на площадке медицинские отходы: медицинские перчатки, шприцы, капельницы, перевязочный материал.