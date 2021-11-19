В Омске 44 жилых многоквартирных дома остались без газа

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Снабжение сжиженным углеводородном газом 44 многоквартирных жилых домов нарушено в Омске из-за нехватки у компании "Омскгоргаз" средств на приобретение этого вида топлива, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Восстановить подачу газа планируется до конца дня.

"Сегодня ситуация с поставкой сжиженного газа на территории города - в зоне риска, создано шесть аварийных бригад, которые направлены в места отключения газа для пусковых работ, ранее отключенные дома будут запущены до вечера", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности директора АО "Омскгоргаз" Светлану Цускман.

В мэрии отметили, что отключения подачи сжиженного газа для бытовых нужд начались поздно вечером 18 ноября. В конечном итоге без газоснабжения оказалось 44 многоквартирных жилых дома. Представители "Омскгоргаза" сообщили на заседании, что причиной отключения стала нехватка денежных средств на закупку газа.

По данным компании, для газоснабжения населения города необходимо 1 300 тон сжиженного газа. За счет тарифа "Омскгоргаз" может приобрести только 640 тонн. На закупку остального топлива правительство Омской области уже выделило 54 млн рублей в качестве компенсации недополученных доходов. Еще 34 млн рублей планировалось выделить в декабре.

И.о. мэра Евгений Фомин раскритиковал работу руководства "Омскгоргаза", отметив, что руководители организации "знали о проблеме давно и не принимали необходимых мер для стабилизации финансового положения и для предотвращения отключений газа".

"Вы не обращались своевременно в судебные инстанции по поводу несогласия с установленным региональной энергетической комиссией тарифом, не работали с поставщиками газа по вопросу приобретения товарного кредита или отсрочки платежей", - цитирует Фомина пресс-служба мэрии. Мэрия направила в прокуратуру и УМВД информацию о неисполнении "Омскгоргазом" своих обязательств для проведения проверок и принятия соответствующих мер.