Рабочий погиб при падении в реку Свирь во время ремонтных работ на ГЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Рабочий погиб при падении в реку, выполняя ремонтные работы на затворах Верхне-Свирской ГЭС в Ленобласти. Всего в воде оказались четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По прибытии на место пожарно-спасательных частей четырех человек уже вытащили из реки, к сожалению, один из них оказался мертв", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что троим пострадавшим оказана медицинская помощь. Информацией о причинах происшествия в управлении МЧС пока не располагают, на месте работают специалисты.

Комментарием ПАО "ТГК-1", в структуру которого входит Верхне-Свирская ГЭС, ТАСС пока не располагает.