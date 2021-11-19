Московского полицейского, подозреваемого в сексуальном насилии, уволили

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Оперуполномоченный московской полиции, подозреваемый в принуждении девушки к действиям сексуального характера на территории ОМВД "Люблино" уволен со службы по отрицательным мотивам. Об этом ТАСС сообщил правозащитник Иван Мельников, ранее обратившийся к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этой ситуации.

"По моей информации, оперуполномоченный Валерий Лещев уволен со службы в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - сказал Мельников. В материалах служебной проверки, с которыми ознакомился ТАСС, подтверждается информация, приведенная правозащитником.

В отношении Лещева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"), которая предполагает до одного года лишения свободы. "Я хочу обратить внимание органов следствия и лично председателя СК, что, на мой взгляд, а также по мнению потерпевшей, это чересчур мягкая статья. Если Лещева обвиняют по ст. 133, то в этом случаем логичным было бы его обвинить и по статьям о злоупотреблении или превышении должностных полномочий, которыми предусматривается более серьезное наказание", - отметил правозащитник.

Ранее сообщалось, что полицейские передали в СК материалы дела о возможном изнасиловании полицейским задержанной девушки, которое якобы произошло 12 августа 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. По данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, в тот день сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве были задержаны мужчина и девушка, которых доставили в отделение. На следующий день девушка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы были переданы в следственные органы. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а девушка была допрошена в качестве свидетеля.

Информация о том, что пьяный полицейский изнасиловал девушку в отделении МВД в районе Люблино в августе прошлого года, а СК отказался рассматривать заявление о преступлении, потому что на девушке не было следов насилия, появилась ранее в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Шаргунова.