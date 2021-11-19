В Коврове на два месяца арестовали обвиняемого в двойном убийстве женщин

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве двух женщин в Коврове Владимирской области. Мужчина полностью признал вину и раскаивается, сообщается в пятницу на сайте регионального СУ СК РФ.

"По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Тела двоих женщин 22 и 42 лет с признаками насильственной смерти обнаружили 15 ноября в квартире в Коврове. Сотрудники ДПС задержали мужчину в Волгоградской области, 18 ноября он был доставлен в следственный отдел по Коврову СУ СК России по Владимирской области. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Как уточнили ТАСС в СУ СК РФ по Владимирской области, мужчина арестован по 15 января 2022 года. В ходе допроса вину в совершенном преступлении 22-летний мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснить цели и мотивы совершения преступления не смог.

По версии следствия, 15 ноября мужчина пришел в гости к 42-летней знакомой. Потом между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он нанес женщине около 18 ударов ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Через некоторое время домой вернулась дочь женщины. Увидев тело матери 22-летняя девушка начала кричать, ей мужчина нанес ей около 38 ударов ножом по голове и телу, от которых она также скончалась на месте.