Мосгорсуд отобрал коллегию присяжных по делу экс-сенатора Арашукова и его сообщников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отобрал коллегию присяжных по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца, бизнесмена Рауля Арашукова и других предполагаемых сообщников. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Самухов.

"Сегодня суд отобрал коллегию из 33 присяжных по делу Арашуковых и других подсудимых. Первое заседание с участием присяжных назначено на 24 ноября", - сказал Самухов, защищающий бывшего и.о. главы СК по КЧР Казбека Булатова. Коллегию удалось отобрать с шестой попытки, до этого не набиралось нужное количество заседателей.

Дело Арашукова, в котором 20 фигурантов, разделено на две части. Дело в отношении 14 из них выделено в отдельное производство и направлено в Преображенский суд столицы для слушания профессиональным судьей единолично. В Мосгорсуде перед присяжными предстанут шестеро фигурантов: Рауль и Рауф Арашуковы, а также директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Гузер Хашукаев, исполнявший обязанности руководителя Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковник Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам следственного управления по КЧР Андрей Филиппов.

В зависимости от роли и степени участия всем фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 309 ("Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу"), ч. 2 ст. 306 ("Заведомо ложный донос") УК РФ.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и определил, что дела Арашуковых рассмотрит Мосгорсуд, а не суд в Карачаево-Черкесии на чем настаивала защита. По мнению прокуратуры, обширные связи Арашуковых в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.