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С начала этого года в ДТП в Москве пострадали почти 8 тыс. человек

283 человека погибли

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 8 тыс. человек получили травмы и 283 человека погибли в авариях на дорогах Москвы за десять месяцев этого года. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной Госавтоинспекции Любовь Высоцкая в эфире "Авторадио".

"За десять месяцев на территории столицы зарегистрировано почти 7 тыс. ДТП, в результате которых 283 человека погибли и 7,9 тыс. получили ранения различной степени тяжести", - сказала Высоцкая.

Она отметила, что 63% пострадавших - это мужчины, и 37% - женщины. При этом чаще всего, в 35% случаев, получают травмы именно водители. В 30% пострадавшими становятся пешеходы или пассажиры. В остальных случаях травмы получают иные участники дорожного движения: велосипедисты или мотоциклисты.

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