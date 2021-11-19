Суд назначил домашний арест главе отдела антикризисного управления столичного главка МЧС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина, который проходит по делу о взятке. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сроком до 18 января 2022 года", - сообщили в суде.

Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Ранее сообщалось, что Самарин проходит по уголовному делу о получении взятки. Также по уголовному делу проходит и первый замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Андрей Мищенко. Однако, как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, эти два уголовных дела не связаны между собой.