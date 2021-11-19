В России в 2021 году от паводка пострадали 622 населенных пункта в 63 регионах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 620 населенных пунктов в 63 регионах России пострадали в результате паводка в России в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в пятницу по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Всего в паводкоопасный период этого года в 63 субъектах РФ подтапливались территории 622 населенных пунктов. В зоне затопления оказались свыше 10,5 тыс. жилых и дачных домов, более 36 тыс. приусадебных участков, около 1 000 объектов дорожной инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в этом году в России отмечается эффективность использования технологий искусственного интеллекта в моделировании паводковой обстановки, с помощью которого обрабатываются данные систем космического мониторинга, беспилотных авиационных систем, имеющихся массивов данных ведомства и федеральных органов исполнительной власти. "Так, заблаговременно были определены возможные зоны затопления, сроки прохождения волн паводков и более качественно проведены мероприятия по защите населения и территорий. В частности, произведено более 900 подрывов для ослабления льда, распилено 380 км и зачернено более 20 км льда, что сократило сроки выхода Северных рек в пойму", - добавили в ведомстве. Кроме того, проводились дополнительные мероприятия по вывозу снега, возведению дамб, расчистке водоотводных каналов и другие работы.

Специалистам ведомства максимально удалось смягчить риски негативных последствий и оперативно реализовать комплекс мер по защите населения и территорий. В то же время правительственной комиссией отмечается необходимость строительства защитных сооружений и коммуникаций, а также обеспечения их эффективной эксплуатации для снижения негативного воздействия паводков.

В настоящее время МЧС России уже приступило к мониторингу паводкообразующих параметров на следующий год. При этом огромная роль отводится применению искусственного интеллекта. Так, ведомство продолжает формировать "Озеро данных РСЧС" на федеральном уровне. В рамках этой работы реализован автоматизированный обмен информацией с 12 информационными системами девяти ведомств. До 2024 года к "Озеру данных РСЧС" планируется подключить все органы повседневного управления РСЧС.