В России выросло число пожаров на объектах здравоохранения за пять лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Число пожаров на объектах здравоохранения и круглосуточного пребывания людей выросло в России за последние пять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ по итогам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"За последние 5 лет в них регистрируется увеличение количества пожаров. При этом основные причины остаются неизменными: из-за аварийного режима работы электрических сетей и оборудования происходит больше половины всех пожаров, другая учащенная причина - неосторожное обращение с огнем", - сказали в пресс-службе.