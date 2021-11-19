Браконьер в Курской области застрелил трех лебедей, занесенных в Красную книгу

КУРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Браконьер в Щигровском районе Курской области застрелил лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу региона. Ответственных за незаконную охоту разыскивают правоохранители, сообщил в пятницу комитет природных ресурсов области.

"Неизвестный застрелил трех лебедей-шипунов. Факт незаконной охоты зафиксировал охотовед Щигровского района. Вызвана полиция, проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, факт незаконной охоты выявили на территории общедоступных охотничьих угодий. Размер ущерба устанавливает дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области.

"Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области. Ответственность за добычу данного вида птиц наступает по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации")", - добавили в комитете.