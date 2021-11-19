В Анапе задержали стрелявшего из травматического пистолета в рабочих

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Житель села Витязево в Анапе, возмущенный возведением вышки сотовой связи, по предварительным данным, стрелял в рабочих из травматического пистолета, он задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УМВД по Анапе в пятницу.

"Местный житель, подъехав на автомобиле к одному из земельных участков, потребовал у рабочих прекратить монтажные работы по установке вышки сотовой связи. В ходе конфликта 35-летний житель села Витязево выхватил травматический пистолет и, угрожая расправой, произвел два выстрела в сторону потерпевшего, попав ему в спину. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве и угрозе убийством", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что у задержанного изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и угрозе убийством. На время предварительного следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.