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В Петербурге задержали двух несовершеннолетних за непристойные фото у храма Спаса на Крови

Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних задержаны в Петербурге по подозрению в том, что фотографировались в непристойных позах на фоне храма Спаса на Крови. По факту провокационной фотосессии возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Полицейские установили личности участников фотосессии: это петербуржцы в возрасте 15 и 17 лет. Оба доставлены в отдел полиции", - сказал источник.

Он уточнил, что в ближайшее время оба задержанных будут переданы в следственные органы, которые уже возбудили уголовное дело по ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Сами фотографии обнаружили полицейские в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось о похожем инциденте у петербургского Исаакиевского собора. В 2020 году 30-летняя местная жительница Ирина Волкова сделала на фоне храма фото в нижнем белье и опубликовала его в "Инстаграме". В конце октября 2021 года в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, Волкову задержали. Однако суд не стал избирать ей меру пресечения, так как подозреваемая раскаялась, а прокуратура доводы следствия расценила как предположительные.

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