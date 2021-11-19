Роспотребнадзор в Волгограде работает в обычном режиме после инцидента с QR-кодами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области работает в штатном режиме после произошедшего 19 ноября инцидента, во время которого группа жителей Волгограда без предупреждения посетила здание для проверки наличия QR-кодов у сотрудников. Об этом ТАСС сообщила главный государственный санитарный врач по региону Ольга Зубарева.

В СМИ 19 ноября появилась информация о том, что группа людей якобы ворвалась в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде, из-за чего работа ведомства была парализована.

"Конечно, [управление Роспотребнадзора работает] штатно, здание не эвакуировано", - сказала собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС начальник отдела организации надзора регионального управления Роспотребнадзора Николай Мальков, в здание, а также в кабинет руководителя, прошли четыре человека. От сотрудников они требовали предъявить паспорта и QR-коды. При этом работа надзорной службы не останавливалась "ни на минуту", отметил Мальков.

Жительница Волгограда Оксана Барабанова, одна из посетивших здание управления Роспотребнадзора, рассказала ТАСС, что группа жителей Волгограда в пятницу без предупреждения посетила здание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Их целью была проверка наличия QR-кодов у сотрудников. По словам собеседницы агентства, на место вызвали сотрудников Росгвардии и полиции.