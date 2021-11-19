Пьяный мужчина напал с бутылками на охранника в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном виде напал с двумя разбитыми бутылками на охранника в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным полиции, пьяный гражданин одной из стран ближнего зарубежья в торговой точке начал нецензурно выражаться и вести себя вызывающе. Когда сотрудники безопасности сделали ему замечание, он повел себя агрессивно и стал угрожать. Затем он схватил с прилавка две стеклянные бутылки, разбил их и направился в сторону охранника.

"Напарник сотрудника безопасности, увидев происходящее, бросился на правонарушителя и повалил его на пол. Подоспевший к месту происшествия сотрудник линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево задержал гражданина и доставил в дежурную часть", - сказали в пресс-службе.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Мужчина арестован, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина разбивает две бутылки с алкоголем, а затем с ними бросается на охранника.