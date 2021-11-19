Арестовали начальника мордовской колонии №17, где содержится Пол Уилан

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в пятницу арестовал начальника исправительной колонии в Мордовии, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия, речь идет о начальнике колонии №17. В этом исправительном учреждении отбывает наказание американец Пол Уилан. "[Начальник исправительного учреждения] арестован, заключен под стражу", - сказала собеседница агентства.

По информации следственного управления, начальник одной из исправительных колоний УФСИН по Республике Мордовия подозревается в совершении преступления по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". По версии следствия, в октябре начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Устройства подозреваемому передали в через знакомого осужденного.

Противоправную деятельность полковника внутренней службы выявили и пресекли сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. Подозреваемого задержали.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Пола Уилана, имеющего гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года задержали сотрудники ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.