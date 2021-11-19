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Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма

Ее обвиняют в получении особо крупной взятки
Министр культуры Крыма Вера Новосельская Александр Щербак/ТАСС
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Министр культуры Крыма Вера Новосельская
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 19 ноября арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", меру пресечения в виде ареста", - сказали в суде, добавив, что обвиняемую арестовали до 17 января.

Ранее сообщалось, что Новосельскую этапировали в Москву после следственных действий в Крыму. Минувшую ночь обвиняемая провела в изоляторе временного содержания. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.

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