Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Озерский районный суд Калининградской области отправил под стражу 17-летнего жителя Озерска, подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника. Об этом журналистам сообщила в пятницу представитель регионального следственного управления СК России Наталья Гацко.

"Сегодня Озерским районным судом удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета об избрании несовершеннолетнему подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в следственный изолятор до 18 января 2021 года. В ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение", - сообщила Гацко.

17 ноября о пропаже 15-летнего сына заявила в полицию его мать. Тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске. Следователи регионального управления СК и сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области установили причастность к убийству ранее судимого за кражи, грабеж и разбой 17-летнего местного жителя, который недавно освободился из мест лишения свободы. Его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

По версии следствия, двое молодых людей были знакомы. Они встретились ну улице 16 ноября. Подозреваемый ножом нанес удар в грудь несовершеннолетнему. Юноша умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый сообщил следователю, что конфликт с убитым произошел из-за того, что он изобличил его в совершении нескольких краж, которые они якобы совершили вместе.

В рамках следствия по делу дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, допустивших повторное совершение преступления несовершеннолетним, имеющим непогашенную судимость, добавила Гацко.