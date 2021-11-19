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Ребенок погиб в ДТП в Воронежской области

Два человека получили травмы

ТАСС, 19 ноября. Женщина и ребенок получили травмы, восьмилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с бензовозом и грузовой машиной в Воронежской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

"Жительница Воронежа, управляя автомобилем Lada Kalina, допустила столкновение со встречным грузовым автомобилем "Ман" (бензовоз, пустой), а также стоящим на обочине автомобилем "Камаз". В результате ДТП водитель Lada, а также пассажир - пятилетний ребенок - получили повреждения, а восьмилетняя девочка скончалась на месте", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло в 19:40 мск в Аннинском районе на 351-м км автодороги Р-298.

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РоссияВоронежская область
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