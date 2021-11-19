В Новороссийске два человека умерли после отравления неизвестной жидкостью

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Два человека умерли после отравления неизвестной жидкостью в Новороссийске, еще одного человека госпитализировали. Следственное управление СК России организовало проверку по данному инциденту, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пятницу вечером в Telegram-каналах, а также в местных СМИ появилась информация о том, что в Новороссийске произошло массовое отравление неизвестной жидкостью.

"Проводится проверка. По предварительным данным, трое граждан нашли в мусорном контейнере пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью и употребили ее", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в связи с ухудшением самочувствия люди вызвали скорую помощь. Один мужчина умер на месте, еще один - в больнице, одну женщину госпитализировали.