В Москве охранники магазина избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую взял ребенок

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности магазина на Люблинской улице в Москве избили мужчину, который вместе с ребенком вышел из магазина, не заплатив за игрушку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержали пять человек.

"19 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Люблинской улице. Через некоторое время в отдел полиции самостоятельно обратился гражданин, который заявил, что пришел с малолетним ребенком в магазин на Люблинской улице. Ребенок взял с прилавка понравившуюся ему игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив ее. На улице их догнали сотрудники службы безопасности магазина. Словесный конфликт перерос в потасовку, в которой мужчина получил травмы. Ребенок не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего госпитализировали. "В ходе оперативных мероприятий полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции пятеро предполагаемых участников инцидента. Проводится разбирательство", - заключили в пресс-службе.