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При пожаре в свердловском селе погибли двое детей

Один ребенок выжил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом деревянном доме в селе Таборы Свердловской области, в результате которого двое детей в возрасте трех и 10 лет погибли, еще одного ребенка удалось спасти, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 19 ноября 2021 года около 23:30 (21:30 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре в доме на улице Советская в селе Таборы. При тушении пожара обнаружены тела двоих детей, трех и 10 лет. <…> По имеющейся на текущий момент информации, которая будет проверяться, отец детей был на вахте, мама была дома с детьми. Маме детей после возникновения пожара удалось спасти одного ребенка восьми лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дом был деревянным, рассчитан на двух хозяев. Соседей эвакуировали.

Прокуратура Таборинского района организовала проверку. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти детей.

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