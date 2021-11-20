Как минимум два человека пострадали в ходе протестов в Роттердаме

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. Как минимум два человека пострадали в ходе беспорядков в голландском городе Роттердаме. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на полицию.

"Полицейские вынуждены были открыть огонь, и как минимум два человека получили ранение, - отметил телеканал. - Обстоятельства и причины стрельбы пока неизвестны".

Ранее сообщалось, что в ходе демонстрации против коронавирусных ограничений протестующие бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". Как минимум одна полицейская машина была подожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.

Основное недовольство протестующих вызвано коронавирусными ограничениями, введенными на фоне резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планами правительства по введению системы 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

С 13 ноября в Нидерландах вновь вступило в силу правило социального дистанцирования, которое предусматривает, что люди должны держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Вернулась рекомендация по максимуму работать из дома. Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, проводятся без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, теперь закрываются в 20:00 (22:00 мск), а магазины, не продающие товары первой необходимости, - в 18:00 (20:00 мск). Меры будут действовать до 4 декабря. Оценка ситуации будет проведена 3 декабря, после чего правительство примет решение о дальнейших шагах.