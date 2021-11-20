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СМИ: число пострадавших от взрыва на военной базе в Канаде возросло до 22

Взрыв произошел 18 ноября в нежилом здании казармы, где проводились ремонтные работы

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) увеличилось до 22 человек. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

Ранее поступала информация о 10 пострадавших. Как минимум один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете.

Взрыв произошел в четверг в нежилом здании казармы, где проводились ремонтные работы. Произошло частичное обрушение постройки. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

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