СМИ: число пострадавших от взрыва на военной базе в Канаде возросло до 22

ОТТАВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате взрыва на базе "Комокс" Вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) увеличилось до 22 человек. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

Ранее поступала информация о 10 пострадавших. Как минимум один человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете.

Взрыв произошел в четверг в нежилом здании казармы, где проводились ремонтные работы. Произошло частичное обрушение постройки. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.