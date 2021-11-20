{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цехе

Площадь пожара составила 1 300 кв. м

ТАСС, 20 ноября. Пожарные ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цехе в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 01:53 мск специалисты пожарной охраны ликвидировали открытое горение на улице Бурильщиков в Екатеринбурге. На площади 1 300 кв. м горели готовая деревянная продукция и деревообрабатывающие станки", - сказали в пресс-службе.

Первоначально площадь пожара составляла 500 кв. м, позже она выросла. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

Для бесперебойной подачи воды к месту пожара проложены три магистральных линии общей протяженностью более 1 тыс. м. Для мониторинга обстановки на месте пожара применяется беспилотный летательный аппарат. В тушении пожара задействованы 74 человека, используется 12 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, добавили в МЧС.

Теги
РоссияСвердловская область
В России ущерб от преступлений с начала 2021 года превысил 724 млрд рублей
Это почти на 70% больше, чем годом ранее, рассказали в МВД
Читать полностью