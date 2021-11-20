Жителя Владивостока обвиняют в реабилитации нацизма

ТАСС, 20 ноября. Житель Владивостока обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в мае 2020 года он оформил заявку для публичной демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

"Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично")", - говорится в сообщении.

"В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая - Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества", - отмечается в сообщении.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.