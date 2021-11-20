В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС, 20 ноября. Автобус, в котором находились 35 человек, перевернулся в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

"В 06:10 на 333-м км дороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. Автобус совершал заказной рейс в город Иваново. В нем находилось 34 пассажира и водитель", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и замначальника ГИБДД.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, погибших нет. "Всего в салоне находилось 35 пассажиров, детей среди них нет. Пострадавшие осматриваются на месте бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ" - сказали в Минздраве.

Информация о состоянии пострадавших оперативно уточняется. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы. Оставшиеся пассажиры в медпомощи не нуждаются. Ждут резервного автобуса.

О состоянии пострадавших

В ЦРБ в Балахны доставили 12 человек, сообщает в субботу УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В результате ДТП госпитализировано 12 человек", - сказано в сообщении.

Ранее замгубернатора Нижегородской области - министр здравоохранения Давид Мелик Гусейнов в своем Instagram сообщал, что в больницу доставлено 10 человек в состоянии легкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.

По его словам, один человек остается зажатым в салоне автобуса. "Один человек еще зажат между сиденьями, после освобождения будет также госпитализирован в ЦРБ Балахны", - говорится в сообщении Мелика-Гусейнова.

Он отметил, что в ЦРБ Балахны мобилизованы дополнительные ресурсы.

Как сообщили журналистам в прокуратуре Нижегородской области, после аварии организована проверка.